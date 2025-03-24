На платформе «Умный Смоленск» появились новые опции

Теперь смоляне смогут получить полную информацию о поведении земляных работ в городе С сегодняшнего дня жители города смогут ознакомиться с информацией о всех проводимых земляных работах на платформе «Умный Смоленск».
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