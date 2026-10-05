В Екатеринбурге открылась выставка «Вещь не в себе. Пески и ветры»

В Музее истории и археологии Урала начала работу выставка «Вещь не в себе. Пески и ветры», передает пресс-служба Минкультуры Свердловской области.
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