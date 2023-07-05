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Перерасчет платы за вывоз мусора за период временного отсутствия жильцов: отвечаю на вопросы

Перерасчет платы за вывоз мусора за период временного отсутствия жильцов: отвечаю на вопросы

С 1 марта этого года действуют новые правила перерасчета платы за вывоз твердых коммунальных отходов многозначное слово: Отход — термин военного дела в России, вид манёвра (ТКО), которые позволяют снизить сумму начислений за период временного отсутствия жильцов (если он длится более 5 дней подряд и подтверждается официальными документами это зафиксированная на материальном носителе информация в виде текста, звукозаписи или изображения с реквизитами, позволяющими её идентифицировать: транспортными билетами, турпутевкой, справкой о нахождении на территории СНТ и пр.

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