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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алип о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» хочет взять золото. Но если играть так, как в прошедшем отрезке сезона, будет тяжко»

Алип о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» хочет взять золото. Но если играть так, как в прошедшем отрезке сезона, будет тяжко»

— Как оцените игру и результаты «Зенита» в первой части сезона? — Конечно, хотелось лучше. Мы всегда хотим быть первыми.

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