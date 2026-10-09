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МВФ 9 октября ожидает от Украины выплаты в $170 млн в счет погашения долга

МВФ 9 октября ожидает от Украины выплаты в $170 млн в счет погашения долга

В октябре Украине необходимо выплатить Международному валютному фонду (МВФ) $250 млн в счет погашения задолженности, из них около $170 млн — 9 октября.

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