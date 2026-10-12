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Орелtimes

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Орёл оказался не готов к зимнему содержанию дорог

Орёл оказался не готов к зимнему содержанию дорог

Готовность Орловщины к зимнему содержанию дорог рассмотрели сегодня, 12 октября, на аппаратном совещании в администрации области.

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