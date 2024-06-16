Как в Беларуси совершенствуется система обращения с ТКО и вторичными материальными ресурсами.

RDF-топливо, компостирование и экономическое стимулирование: как в стране совершенствуется система обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсамиОдин из самых экологичных способов использования отходов - это их переработка и применение в качестве вторичного сырья в производстве новой продукции.