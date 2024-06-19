Крупная группа дальневосточных леопардов замечена на границе Приморья с КНДР

Специалисты обнаружили на юге Приморского края группу активных дальневосточных леопардов, которая потенциально может увеличить популяцию этих редких животных, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал национального парка «Земля леопарда».
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