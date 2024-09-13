Укусил за средний палец: как петербуржец умер от зубов незнакомца

Причиной конфликта стало неадекватное поведение незнакомца. Мужчина сделал ему замечание, а затем дополнил слова неприличным жестом.
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