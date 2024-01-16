Россия – страна тайн: Пронько рассказал об антирекордах

Три новости, которые наглядно демонстрируют, где мы находимся."Достигли дна, но снизу постучали" – это про катастрофический обвал рождаемости, бедовых доходах населения и советах из Госдумы, что "нужно правильно выбирать зарплату", чтобы иметь высокую пенсию.