Таджикистан обвинил РФ в пытках террористов и кампании против таджиков

Когда это таджикское тварьё расстреливало и резало простых несчастных людей, ещё к тому же заплативших свои кровные деньги за билет на тот свет, то они, скоты, какими законами руководствовались? Всех наХ домой, а с этими окуевшими "собратьями" только полный и окончательный развод. Убрать оттуда 213 дивизию (может номер не такой) и отдать этих нелюдей на растерзание талибам. Они их научат правильно жить! Жил в Узбекистане и ещё в те далёкие времена знал, что узбеки с таджиками тоже не в ладу, ещё в советские времена. Оказывается вон оно что??? Правы они были, а я не понимал, что это разные люди.

Игорь Максаков

Как что они сделали??? Сафари устроили на нас. Как янки на американских индейцев. Надо было их всех в первый же день после этого чудовищного преступления попросить на выход и чтобы в течении суток ни одной падлы здесь не было. Ещё скажу, что пока будут у нас в России править бал олигархическое ворьё, которым удобно нанимать хоть с Луны лунных аборигенов, лишь бы своим русским , татарам, бурятам и все остальным не платить деньги, чтобы они могли жить, есть, учиться, как нормальные люди, а это зараза за три рубля готова глотки всем порезать. Пора у Думы спросить, что они делают в решении этого вопроса, или опять ждут пока Путин пинка не даст? Самим уже надо работать, а нетрудовые получать в кассе!