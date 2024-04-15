В полиции рассказали о новой схеме с полисами ОМС для обмана доверчивых граждан

По данным правоохранителей, телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана людей. Аферисты звонят абонентам и выдают себя за сотрудников страховых компаний, работающих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).
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