ВТБ расширяет сеть инвестиционных консультантов по всей стране

ВТБ продолжает расширять свою деятельность на рынке брокерских услуг для физических лиц. По словам руководителя департамента брокерских услуг Андрея Яцкова, число клиентов VTB My Investments достигло 3,3 млн человек, а общий объем активов под управлением превышает 1,7 трлн рублей.
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