Домоводство

682 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Ивановна
    Доброе утро !!!Сегодня холодно очень холодно. Ночью закрывали форточку , так было холодно ,что замерзли под теплыми о...Народный календар...
  • Любовь Ивановна
    В воскресенье, 22 мая, в Калужской области вновь ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха утром...Народный календар...
  • Любовь Ивановна
    В субботу, 21 мая, в Калужской области ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха утром составит ...Народный календар...

Народный календарь. Дневник погоды 20 мая 2022 года

Народный календарь. Дневник погоды 20 мая 2022 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 20 МАЯКУПАЛЬНИЦА Этот день в прошлом годуhttps://www.asienda.ru/post/58407/ ПРИМЕТЫ НА 20 МАЯ:- Разноцветные лучи на восходе солнца – значит погода изменится в худшую сторону- Если 20 мая идет дождь – сентябрь будет теплым- Вечерняя радуга – к ясной погоде, утренняя – к дождливой- Если при заходе солнце ярко-красного цвета, значит, погода скоро испортится- Если в ночном небе висит красный месяц – будет дождь- У месяца рога вниз смотрят – будет теплая погода- На акации в утреннее время много нектара и пчел – днем будет дождь, а в ближайшее время может начаться гроза.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх