Народный календарь. Дневник погоды 20 мая 2022 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 20 МАЯКУПАЛЬНИЦА Этот день в прошлом годуhttps://www.asienda.ru/post/58407/ ПРИМЕТЫ НА 20 МАЯ:- Разноцветные лучи на восходе солнца – значит погода изменится в худшую сторону- Если 20 мая идет дождь – сентябрь будет теплым- Вечерняя радуга – к ясной погоде, утренняя – к дождливой- Если при заходе солнце ярко-красного цвета, значит, погода скоро испортится- Если в ночном небе висит красный месяц – будет дождь- У месяца рога вниз смотрят – будет теплая погода- На акации в утреннее время много нектара и пчел – днем будет дождь, а в ближайшее время может начаться гроза.