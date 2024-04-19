Этот день в истории: манифест о принятии Крыма в состав России

СЛАВНАЯ ДАТА В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КФУ Андрей ИШИН В ряду значимых дат в истории нашего Отечества особое место занимает (и, убеждён, будет занимать всегда) 19 апреля 1783 г.