Политнавигатор Президент Белоруссии Александр Лукашенко является «ярым сторонником» сохранения Евросоюза.
Планета проживёт без России, но рухнет без Евросоюза – Лукашенко
Комментарии
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СД
Сергей Дьячков
Да этот батька Лукошенко - просто КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ. Он ведь до ПОСЛЕДНЕГО ПЫТАЕТСЯ усидеть на 2 (ДВУХ) стульях. Ну и не хер нужен такой "союзник" ?
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15 час.
Владимир Иванов
Елена Острякова.(Елена Цыбрий - девичья фамилия и псевдоним)
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11 час.
Я
Яна
Тебе оригинал текста надо было искать, а не автора.
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9 час.
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