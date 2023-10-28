СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Рубин
    А что "лгать" про жизнь в скотном дворе, в который была длчя трудящихся, паразитами была превращена страна. Это удел ...Меня всегда заним...
  • Алексей Рубин
    Г-но заСССРанец, жертва комунякости, вам никто не запрещает вести себя пристойно. И не рекламировать, не кичиться ваш...Меня всегда заним...
  • Nikolay Kuchkov
    В России не должно быть двойного гражданства!! Но разве современный состав Думы примет такой закон!?"Вспомнить истори...

Планета проживёт без России, но рухнет без Евросоюза – Лукашенко

Планета проживёт без России, но рухнет без Евросоюза – Лукашенко

Политнавигатор Президент Белоруссии Александр Лукашенко является «ярым сторонником» сохранения Евросоюза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СД
Сергей Дьячков
Да этот батька Лукошенко - просто КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ. Он ведь до ПОСЛЕДНЕГО ПЫТАЕТСЯ усидеть на 2 (ДВУХ) стульях. Ну и не хер нужен такой &quot;союзник&quot; ?
Ответить
15 час.
Владимир Иванов
Елена Острякова.(Елена Цыбрий - девичья фамилия и псевдоним)
Ответить
11 час.
Я
Яна
Тебе оригинал текста надо было искать, а не автора.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх