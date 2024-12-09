Бонуччи: «Меня задели слова Щенсны, и сильно удивила бредятина, которую он наговорил»

Экс-защитник «Ювентуса», чемпион Европы в составе сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал недавнее интервью своего бывшего партнера по туринскому клубу, голкипера Войцеха Щенсны, ныне выступающего за «Барселону».
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