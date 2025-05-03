Физика против природы? Как геометрический 'сбой' создает неповторимую красоту розы

Что может быть привычнее и одновременно загадочнее розы? Ее изящные изгибы, бархатистые лепестки, складывающиеся в неповторимый бутон — это символ красоты, воспетый поэтами и художниками на протяжении тысячелетий.
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