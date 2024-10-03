Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал Запад победить Россию

Западу необходимо предпринять шаги, чтобы Россия проиграла на Украине. Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его выступление представлено на YouTube-канале форума.
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