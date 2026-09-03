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Буданов* рискует лишиться должности после перестрелки сотрудников СБУ и разведки

Буданов* рискует лишиться должности после перестрелки сотрудников СБУ и разведки

Evgeniy Maloletka/AP/TASS Руководитель офиса главы киевского режима Кирилл Буданов* может потерять должность после перестрелки между представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР).

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