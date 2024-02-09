В Москве резко подешевели седаны Lada Vesta: минус 200 тыс. рублей от рекомендованной цены и зимняя резина в подарок

Корреспондент ресурса Autonews провел рейд по столичным дилерам Lada и выяснил интересное: продавцы дают приличные скидки на автомобили, и в некоторых случаях «Веста» с подушками безопасности получается дешевле «Весты» без подушек.
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