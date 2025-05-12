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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бенн – 3-й игрок в истории «Далласа» и «Норт Старс» с 80+ очками в плей-офф за карьеру. Он обошел Бротена, рекорд у Модано (145)

Бенн – 3-й игрок в истории «Далласа» и «Норт Старс» с 80+ очками в плей-офф за карьеру. Он обошел Бротена, рекорд у Модано (145)

Капитан «Старс» ассистировал при шайбе Уайтта Джонстона в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (5:2, 2-1).

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