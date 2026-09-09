Локализацию производства самолёта SJ-100 в Индии почти согласовали

В 2027 году хотят заключить договор с первым индийским эксплуатантом Глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха сообщил, что лицензионное соглашение по локализации производства самолёта SJ-100 в Индии совместно с корпорацией HAL согласовано более чем на 80%.