Локализацию производства самолёта SJ-100 в Индии почти согласовали

В 2027 году хотят заключить договор с первым индийским эксплуатантом Глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха сообщил, что лицензионное соглашение по локализации производства самолёта SJ-100 в Индии совместно с корпорацией HAL согласовано более чем на 80%.
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