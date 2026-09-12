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Ахмедова о деле Мониавы: святые не ходят в белом платье, это маска

Ахмедова о деле Мониавы: святые не ходят в белом платье, это маска

Заслуги перед обществом, в том числе помощь паллиативным больным, не дает людям права порочить участников спецоперации, которые сражаются и отдают жизни за родину.

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