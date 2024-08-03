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Царьград

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Ученые: ледники на Алтае окрасились в кровавый цвет и стали быстрее таять

Ученые: ледники на Алтае окрасились в кровавый цвет и стали быстрее таять

Ледники являются самыми чувствительными индикаторами климатических изменений.Ученые Томского и Московского государственных университетов обнаружили, что цветение холодоустойчивых водорослей Chlamydomonas nivalis, окрашивающих ледник Водопадный в кроваво-красный цвет, ускоряет его таяние.

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