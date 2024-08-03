Ученые: ледники на Алтае окрасились в кровавый цвет и стали быстрее таять

Ледники являются самыми чувствительными индикаторами климатических изменений.Ученые Томского и Московского государственных университетов обнаружили, что цветение холодоустойчивых водорослей Chlamydomonas nivalis, окрашивающих ледник Водопадный в кроваво-красный цвет, ускоряет его таяние.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии