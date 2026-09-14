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Царьград

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Житель Забайкалья вернёт 81 тысячу за пособие на чужого ребёнка

Житель Забайкалья вернёт 81 тысячу за пособие на чужого ребёнка

Житель Оловяннинского района по решению суда должен вернуть свыше 81 тысячи рублей, которые он незаконно получил в качестве пособия на ребёнка.

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