Сотрудники ПДН областного главка МВД в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» поздравили малышей с наступающими праздниками

Сотрудники Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Самарской области в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» организовали для малышей из Дома ребенка новогодний праздник.