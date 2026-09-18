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Газета.ру

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Экономист Шедько: московские пенсионеры получают пенсию более 27 тыс. рублей

Экономист Шедько: московские пенсионеры получают пенсию более 27 тыс. рублей

Одним из наиболее заметных преимуществ московской прописки является повышенная доплата к пенсии. В 2026 году неработающему пенсионеру, зарегистрированному в столице не менее десяти лет в общей сложности, могут увеличить выплаты до городского социального стандарта — 27 401 рубля в месяц.

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