Экономист Шедько: московские пенсионеры получают пенсию более 27 тыс. рублей

Одним из наиболее заметных преимуществ московской прописки является повышенная доплата к пенсии. В 2026 году неработающему пенсионеру, зарегистрированному в столице не менее десяти лет в общей сложности, могут увеличить выплаты до городского социального стандарта — 27 401 рубля в месяц.
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