НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Ривалдо сравнил трио с Роналдиньо и Роналдо и тройку Месси – Суарес – Неймар: «Мы чемпионы мира, они чемпионы для «Барсы». Все мы уже в истории футбола»

Ривалдо сравнил трио с Роналдиньо и Роналдо и тройку Месси – Суарес – Неймар: «Мы чемпионы мира, они чемпионы для «Барсы». Все мы уже в истории футбола»

«Каждый хорош в свое время. Наше трио (с Роналдиньо и Роналдо – Sports.ru) – чемпионы мира, мы сделали это для Бразилии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх