МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Катализаторы победы: то, что необходимо было сделать ещё вчера, для того чтобы победить уже сегодня

Катализаторы победы: то, что необходимо было сделать ещё вчера, для того чтобы победить уже сегодня

Уничтоженная американская гаубица М777. Источник Telegram-канал «Запорожский фронт» Очевидно, что Российская специальная военная операции (СВО) на Украине столкнулась с рядом серьёзных проблем – были допущены ошибки в начале СВО, такие как недооценка возможностей вооружённых сил Украины (ВСУ), службы безопасности Украины (СБУ), имелись ложные иллюзии относительно стойкости противника и его готовности к обороне, устойчивости политического строя и лояльности армейских подразделений.

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