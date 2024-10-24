В Забайкальском художественном музее откроется масштабная выставка "Из прошлого в настоящее и будущее"

Недавно стало известно о масштабном выставочном проекте "От прошлого к настоящему и будущему: к патриотизму через изобразительное искусство", который откроется на площадке Забайкальского художественного музея.
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