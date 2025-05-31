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«12 ел көттек». Чаллыда яшәүче гаилә ун тапкыр ЭКО ясатканнан соң әти-әни булган

«12 ел көттек». Чаллыда яшәүче гаилә ун тапкыр ЭКО ясатканнан соң әти-әни булган

Чаллыда яшәүче Зөлфия һәм Риф Хәйдәровлар гаиләсенә 12 ел көткәннән соң әти-әни булу бәхете килгән. «Балага уза алмау» диагнозы һәм унынычы тапкыр ЭКО ясаткач, Зөлфия бәби тапкан Уллары Даниярга күптән түгел бер ай тулган.

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