«12 ел көттек». Чаллыда яшәүче гаилә ун тапкыр ЭКО ясатканнан соң әти-әни булган

Чаллыда яшәүче Зөлфия һәм Риф Хәйдәровлар гаиләсенә 12 ел көткәннән соң әти-әни булу бәхете килгән. «Балага уза алмау» диагнозы һәм унынычы тапкыр ЭКО ясаткач, Зөлфия бәби тапкан Уллары Даниярга күптән түгел бер ай тулган.
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