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До 15 сантиметров снега выпало в Алматы

До 15 сантиметров снега выпало в Алматы

Как расчищают город после сильного снегопада, показали в акимате Алматы, передает inAlmaty.kz. В ведомстве сообщили, что по состоянию на 9:00 часов в городе и горной местности выпало 13-15 сантиметров снега.

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