До 15 сантиметров снега выпало в Алматы

Как расчищают город после сильного снегопада, показали в акимате Алматы, передает inAlmaty.kz. В ведомстве сообщили, что по состоянию на 9:00 часов в городе и горной местности выпало 13-15 сантиметров снега.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии