Число бесплатных попыток ЭКО для женщин старше 40 лет в России хотят сократить

Директор института репродуктивной медицины Татьяна Назаренко выдвинула предложение о рационализации доступа к ЭКО для пациенток зрелого возраста, полагая, что оптимальным количеством попыток для данной возрастной группы, финансируемых по полису ОМС, было бы ограничение до двух-трех .