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Число бесплатных попыток ЭКО для женщин старше 40 лет в России хотят сократить

Число бесплатных попыток ЭКО для женщин старше 40 лет в России хотят сократить

Директор института репродуктивной медицины Татьяна Назаренко выдвинула предложение о рационализации доступа к ЭКО для пациенток зрелого возраста, полагая, что оптимальным количеством попыток для данной возрастной группы, финансируемых по полису ОМС, было бы ограничение до двух-трех .

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