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Минцифры разработало проект «Антифрод 3.0» для регистрации гаджетов умного дома

Минцифры разработало проект «Антифрод 3.0» для регистрации гаджетов умного дома

Операторы связи будут обязаны тщательно проверять достоверность предоставляемых данных, что позволит эффективнее противодействовать мошенничеству с использованием технических SIM-карт и предотвратит несанкционированное перемещение SIM-карт между устройствами.

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