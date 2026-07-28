В Одессе подорвали автомобиль военнослужащего ВСУ

Взрывное устройство сработало в автомобиле военнослужащего ВСУ в Одессе. Источник фото: Национальная полиция Украины «В Одессе утром взорвался автомобиль BMW X5, принадлежащий военному», — говорится в Telegram-канале «Страны».
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