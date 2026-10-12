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Царьград

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Экс-глава колонии №37 Асламов обжаловал 8 лет за взятку

Экс-глава колонии №37 Асламов обжаловал 8 лет за взятку

Осужденный за взятку бывший начальник пермской колонии строгого режима Илья Асламов обжаловал приговор в Седьмом кассационном суде — жалоба зарегистрирована 7 октября, дата заседания пока не назначена.

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