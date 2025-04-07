15 фото, которые показывают знакомые вещи в новом свете

Мы сто раз видели Пизанскую башню снаружи, но когда впервые увидели ее внутри - все изменилось. Но иногда даже не нужно заглядывать внутрь - достаточно посмотреть на что-то знакомое с нового ракурса, и это уже все меняет.
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