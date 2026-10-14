Члены «Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева*» («баталхаджинцы» (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева запрещена в РФ)) содействовали Украине в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
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