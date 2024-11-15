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Российский военный заявил о попытке ВСУ уйти из Курахово

Российский военный заявил о попытке ВСУ уйти из Курахово

Военнослужащий расчета системы залпового огня БМ-21 «Град» 5-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки покинуть территории и свои позиции на кураховском направлении.

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