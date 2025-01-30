NYT: American Airlines отменила рейсы на маршруте, где разбился самолет

Американская авиакомпания American Airlines отменила рейсы на маршруте из города Уичито в Вашингтон. По нему следовал пассажирский лайнер, который столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак в США.
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