Подводная лодка «Князь Пожарский» и её роль в Стратегических ядерных силах

Недавно был успешно испытан очередной стратегический подводный ракетоносец проекта «Борей-А». В скором времени, в течение ближайших месяцев, подводная лодка «Князь Пожарский» пройдёт все необходимые процедуры и пополнит состав Военно-Морского Флота.