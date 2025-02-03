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ЮАР заявила, что Рамафоса с нетерпением ожидает взаимодействия с Трампом

ЮАР заявила, что Рамафоса с нетерпением ожидает взаимодействия с Трампом

Южно-Африканская Республика заявила, что президент Сирил Рамафоса с нетерпением ожидает взаимодействия с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом по вопросам, представляющим двусторонний интерес и озабоченность.

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