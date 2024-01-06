С начала СВО военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства, — Минобороны России Ирэн ОрлонскаяПо информации, опубликованной в Telegram-канале Минобороны России, с начала специальной военной операции в Украине 54 иностранных государства оказывают военную помощь.