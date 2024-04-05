В Магнитогорске задержали вылет двух авиарейсов

Из-за окутавшего Южный Урал тумана южноуральцы не могут вылететь из Магнитогорска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Магнитогорска задержаны оба регулярных рейса, запланированных на сегодня, 5 апреля.
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