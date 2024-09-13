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Русский турист, которого ударило молнией в Батуми, идет на поправку

Русский турист, которого ударило молнией в Батуми, идет на поправку

Павел шутит, что у него появились сверхспособности, как в одном из зарубежных сериалов.32-летний Павел Смирнов из Самары, которого ударило молнией в Батуми, идет на поправку.

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