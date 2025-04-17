Табиб-диетолог организм өчен зыянсыз булган тозны атады

Тозны еш кына «ак үлем» диләр, аны бөерләргә һәм башка әгъзаларга начар йогынты ясый дип әйтәләр. Әмма медицина фәннәре кандидаты, табиб-диетлог Андрей Бобровский бу фикернең гадәти аш тозының химик составына – натрий һәм хлорга бәйле икәнен аңлаткан.
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