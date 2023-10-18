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Медведев назвал США виновными в чудовищном ударе по больнице в секторе Газа

Медведев назвал США виновными в чудовищном ударе по больнице в секторе Газа

Удар по больнице в секторе Газа является жутким военным преступлением.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал виновных в этом тремя словами: Соединенные Штаты Америки.

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