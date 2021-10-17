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Baijiahao об инциденте с Chafee: РФ «сама должна была изгнать американский корабль из своих вод, без участия китайских военных»

Baijiahao об инциденте с Chafee: РФ «сама должна была изгнать американский корабль из своих вод, без участия китайских военных»

В китайском сегменте интернета появилась публикация, в которой объясняется, почему корабли КНР не помогли российской стороне в инциденте с американским эсминцем Chafee.

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