Сотрудница ФК «Зенит» и РФС Мария Измайлова запретила вывешивать флаг подразделения «Эспаньола» на турнире по пляжному футболу и назвала русских военнослужащих фашистами.
Просто Мария из РФС. Встречайте!
Комментарии
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Алексей Камышов
А "посидеть на дорожку"?! За дискредитацию и оскорбление Армии России.
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6 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Говне..цо всплывает потихоньку.... Сколько еще его в России....?!
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5 час.
Владимир Егельницкий
Так "спортсмены' готовы предать хоть что и кого, лишь бы на соревнования пролезть. За бюджетные деньги. Не пора ли их отправлять за свой счёт, с возвратом затраченного на них.
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1 час.
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